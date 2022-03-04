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Флагман Samsung уступил iPhone 13 Pro Max в скорости работы

Незначительно, но всё же
Авторы YouTube-канала PhoneBuff провели сравнительный тест скорости работы Samsung Galaxy S22 Ultra и Apple iPhone 13 Pro Max.
Флагман Samsung уступил iPhone 13 Pro Max в скорости работы

Авторы ролика использовали в тесте роботизированный манипулятор — это делает сравнение точнее, чем если бы все действия совершал человек. Манипулятор открывал и сворачивал различные приложения, в том числе игры.

Сначала Samsung Galaxy S22 Ultra вырвался вперёд, однако iPhone 13 Pro Max обошёл конкурента на играх. В итоге смартфон Apple стал победителем с отрывом менее чем в три секунды, или около 1%.

Недавно СМИ сообщили, что Samsung умышленно замедляет свои новые смартфоны. Это показала проверка ПО. Во всём обвинили утилиту встроенную Game Optimizing Service.

Источник: YouTube
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