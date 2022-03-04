Флагман Samsung уступил iPhone 13 Pro Max в скорости работы

Авторы ролика использовали в тесте роботизированный манипулятор — это делает сравнение точнее, чем если бы все действия совершал человек. Манипулятор открывал и сворачивал различные приложения, в том числе игры.

Сначала Samsung Galaxy S22 Ultra вырвался вперёд, однако iPhone 13 Pro Max обошёл конкурента на играх. В итоге смартфон Apple стал победителем с отрывом менее чем в три секунды, или около 1%.

Недавно СМИ сообщили, что Samsung умышленно замедляет свои новые смартфоны. Это показала проверка ПО. Во всём обвинили утилиту встроенную Game Optimizing Service.