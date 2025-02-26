Флагман Sony Xperia 1 VII получит сенсоры Exmor T для всех камер

Сенсор Exmor T — это стекированный CMOS-сенсор, разработанный Sony для улучшения качества фотографии в условиях низкой освещенности. Он использует двухслойную транзисторную пиксельную технологию, что позволяет значительно снизить уровень шума и расширить динамический диапазон изображения. Хотя разрешение камер останется прежним — 52 МП для основной камеры и 12 МП для сверхширокоугольного и телеобъектива — использование одного и того же датчика для всех объективов должно обеспечить более насыщенные цвета.

Ожидается, что Sony выпустит Xperia 1 VII в мае этого года.