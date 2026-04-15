Флагман Sony Xperia 1 VIII, похоже, обзаведется разъёмом для наушников

Опубликовано 15 апреля 2026, 19:161 мин.
Флагман Sony Xperia 1 VIII, похоже, обзаведется разъёмом для наушниковСудя по документации
В базе американского регулятора FCC появилась запись о новом устройстве Sony. Как пишут СМИ, скорее всего, это грядущий флагманский смартфон Xperia 1 VIII.
Из документов следует, что аппарат получит беспроводную зарядку, поддержку Wi-Fi 7 и сотовых сетей 5G. Но самое интересное, что в файлах несколько раз упоминается 3,5 мм-разъём для наушников. Заявку подали в конце марта 2026 года, документы стали доступны 13 апреля.
Предыдущая модель, Xperia 1 VII, была анонсирована 13 мая, а поступила в продажу в июне.
Пока это только предположения — официально компания ничего не подтверждала. А инсайдерских данных не так и много.