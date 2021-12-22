Флагман Xiaomi 12 получил 15 наград за дисплей

По информации издания GizmoChina, аппарат получил 15 наград, связанных с качеством передних панелей. Устройству присвоен рейтинг А+. Детали не сообщаются.

Издание приводит слова главы Xiaomi Лэя Цзюня, рассказавшего, что Xiaomi 12 получит AMOLED-дисплей с 16 уровнями яркости, его передняя панель защищена от повреждений сертифицированным стеклом Corning Gorilla Glass Victus.

При этом Цзюнь заявил, что флагман Xiaomi 12 будет представлен 28 декабря 2021 года. Но это всё же инсайдерская информация, никаких сообщений от самой Xiaomi не поступало.

Тем не менее, если это правда, то китайский флагман будет выпущен в моделях Xiaomi 12, 12 Pro и 12X. Устройства будут построены на основе процессора Snapdragon 8 Gen 1 и получат оболочку MIUI 13, работать будут под управлением ОС Android 12.