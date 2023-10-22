Флагман Xiaomi 14 оказался тяжелее предшественника

В прошлом году Чен также был ответственен за утечку подробностей флагмана Xiaomi 13 до его презентации. В удаленном сообщении на Weibo сообщалось, что грядущий аппарат будет доступен в двух вариантах веса: 199,2 г и 194,2 г. Скорее всего он будет поставляться в вариантах с задней панелью из полиуретановой кожи и стеклокерамики, как и Xiaomi 13.

При сравнении весов Xiaomi 14 и Xiaomi 13 выяснилось, что Xiaomi 14 тяжелее примерно на 10 г. Такое увеличение веса может быть связано с более крупным сенсором камеры, более емким аккумулятором или, возможно, с добавлением в устройство объектива Leica Summilux.