Флагман Xiaomi Mi 11 неприятно удивил ценой на Украине

Предзаказы будут оформлять до 3 марта, а затем 4 марта Xiaomi Mi 11 поступит в свободную продажу. Украинцы смогут купить смартфон с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти за 26 999 гривен (около 72 тысяч рублей). Издание iXBT отмечает, что глобальная версия Xiaomi Mi 11 с доставкой обойдётся украинцу в 21 800 гривен (около 58 200 рублей). Цена в украинских магазинах неприятно удивляет.

Правда, при оформлении предзаказа можно получить сертификат на 4000 гривен. Но его можно потратить только на покупку других устройств Xiaomi.