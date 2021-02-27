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Сегодня в 13:23
Флагман Xiaomi Mi 11 неприятно удивил ценой на Украине
Глобальная версия стоит дешевле
На Украине начался приём предварительных заказов на новый флагманский смартфон Xiaomi Mi 11. Стоимость новинки в стране оказалась довольно высокой. Пока смартфон не продаётся в России, поэтому сравнить цены не получится.
Предзаказы будут оформлять до 3 марта, а затем 4 марта Xiaomi Mi 11 поступит в свободную продажу. Украинцы смогут купить смартфон с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти за 26 999 гривен (около 72 тысяч рублей). Издание iXBT отмечает, что глобальная версия Xiaomi Mi 11 с доставкой обойдётся украинцу в 21 800 гривен (около 58 200 рублей). Цена в украинских магазинах неприятно удивляет.
Правда, при оформлении предзаказа можно получить сертификат на 4000 гривен. Но его можно потратить только на покупку других устройств Xiaomi.