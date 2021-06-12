Флагман Xiaomi Mi 12 Ultra станет первым смартфоном на новейшем процессоре Snapdragon

Сообщается, что Xiaomi Mi 12 Ultra должен стать первым устройством на новейшем процессоре Snapdragon 895. Это не единственное, что известно о смартфоне.

По информации источника, Xiaomi Mi 12 Ultra будет оснащаться LTPO-панелью разрешением 2K с адаптивной частотой обновления изображения: она сможет меняться от 1 до 120 Гц. Это должно сберечь заряд аккумулятора.

Что касается фронтальной камеры, то она может быть и подэкранной, и выдвижной. Пока непонятно, что выберет производитель. В селфи-камере будет два датчика изображения разрешением 32 и 8 Мп.

Помимо этого, у Xiaomi Mi 12 Ultra будет защита от воды по стандарту IP68, стереодинамики, NFC и даже инфракрасный порт. Питать устройство будет аккумулятор ёмкостью более 5000 мАч. Ожидается поддержка 120-Вт зарядки по проводу. Основная камера получит датчики на 50, 20 и 12 Мп. Будет 10-кратный оптический зум.