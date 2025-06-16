Флагман Xiaomi Redmi K80 Ultra прошёл тест Geekbench

СМИ пишут, что смартфон работает на процессоре MediaTek Dimensity 9400+ и оснащён 16 ГБ оперативной памяти — это максимальная версия, также может быть доступна модель с 12 ГБ.

Redmi K80 Ultra выйдет с предустановленной операционной системой Android 15 и фирменной оболочкой Xiaomi HyperOS. По данным из сертификатов, ёмкость аккумулятора составит примерно 7400−7500 мАч.