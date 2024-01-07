Флагманская начинка в бюджетной обертке: подробности Poco M6 Pro 4G

Отказавшись от 5G, M6 Pro 4G оснащен чипсетом Helio G99-Ultra, обещающим плавную работу без лишних затрат. Он повторяет тенденцию своего 5G-аналога, выпущенного в августе прошлого года со Snapdragon 4 Gen 2.

Слухи говорят о том, что M6 Pro 4G может быть ребрендингом Redmi Note 13 Pro 4G, а это значит, что на горизонте могут появиться варианты с дизайном в черном, синем и фиолетовом цветах.

Просочившиеся рендеры и листинги рисуют картину телефона с 6,67-дюймовой FullHD+ POLED-панелью, которая может похвастаться частотой обновления 120 Гц, до 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища.

Заявлена тройная система камер, которую потенциально возглавит 64-Мп сенсор с OIS.

Мощная батарея емкостью 5 000 мАч в паре с зарядным устройством мощностью 67 Вт обещает приятное использование весь день.

Утечка информации о цене в 899 дирхам (244 долларов) за вариант 12 ГБ/512 ГБ намекает на то, что он станет заманчивым вариантом.