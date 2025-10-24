Телефоны
Опубликовано 24 октября 2025, 13:30
1 мин.

Флагманская серия Huawei Pura 90 заглянет на прилавки в апреле 2026-го

Чем удивит
Huawei, похоже, уже работает над следующими флагманами — серией Pura 90, которая может выйти в апреле 2026 года. Информация о планах компании на будущий год появилась в сети силами инсайдера Guo Jing.
© Huawei

Серия Pura 90 планируется к запуску в апреле, что раньше по сравнению с прошлым годом: Pura 80 вышла только в июне. Новинки обещают улучшенные камеры, производительность и ИИ для редактирования фото.

Другие ожидаемые модели Huawei в 2026 году включают:

  • Nova 16 — вероятно в июне

  • Mate XT 2, складывающийся втрое — также летом

  • Ноутбуки: MateBook Fold 2 Ultimate Design, MateBook Pro и MateBook E 2-в-1 (2026).

Хотя официального подтверждения пока нет.