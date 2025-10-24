Флагманская серия Huawei Pura 90 заглянет на прилавки в апреле 2026-го

Серия Pura 90 планируется к запуску в апреле, что раньше по сравнению с прошлым годом: Pura 80 вышла только в июне. Новинки обещают улучшенные камеры, производительность и ИИ для редактирования фото.

Другие ожидаемые модели Huawei в 2026 году включают:

Nova 16 — вероятно в июне

Mate XT 2 , складывающийся втрое — также летом

Ноутбуки: MateBook Fold 2 Ultimate Design, MateBook Pro и MateBook E 2-в-1 (2026).

Хотя официального подтверждения пока нет.