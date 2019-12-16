Флагманские Honor 20 и 20 Pro распродают с большими новогодними скидками

В пресс-релизе бренда сказано, что акция стартует 19 декабря на официальном сайте интернет-магазина и продлится до 23 декабря.

Если пользователи оставят адрес своей электронной почты на странице акции до 19 декабря, то получат позднее специальный купон на покупку со скидкой смартфонов с выдвижной камерой Honor 9X и Honor 9X Premium, а также Honor 20S.

Кроме того, скидку в 4000 рублей получит Honor 20. Старшая модель Honor 20 Pro будет продаваться по сниженной на 6000 рублей цене. В качестве бонуса пользователи смогут получить «умный» браслет Honor Band 5 или наушники Honor Sport AM61.

Посмотреть остальные предложения акции можно по этой ссылке.