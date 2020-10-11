Флагманские смартфоны 2021 года будут ненамного быстрее нынешних

Конечно, Snapdragon 875 обходит предшественника Snapdragon 865 как в одноядерном тесте, так и в многоядерном. В первом случае новинка набрала 4900 баллов, а во втором — 14 000 баллов. Для сравнения: у Snapdragon 865 результаты составляют 4300 и 13 000 соответственно. В целом, отрыв небольшой. А у процессора Apple A13 Bionic, который установлен у iPhone 11, тесты и вовсе показывают 5472 балла и 13 769 баллов соответственно. То есть Snapdragon 875 даже не смог обогнать платформу современных iPhone.

Стоит отметить, что сейчас флагманские процессоры на Android делает, по сути, только Qualcomm. У Huawei отобрали поставщиков чипов, а MediaTek не создаёт процессоры того же уровня. Есть, конечно, ещё Samsung с платформой Exynos, но флагманские смартфоны компании всё равно выходят в двух версиях, одна из которых работает на том же Snapdragon.