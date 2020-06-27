Флагманские смартфоны 2021 года смогут поддерживать 100-ваттную быструю зарядку

О новом процессоре Digital Chat Station рассказал в китайской соцсети Weibo. По его информации, одной из основных особенностей Snapdragon 875 станет поддержка зарядки мощностью около 100 Вт. Уже сейчас производители игровых смартфонов тестируют такие технологии. Поэтому в 2021 году весьма вероятен выход геймерских моделей с аккумуляторами большой ёмкости и поддержкой быстрой 100-Вт зарядки.

Скорее всего, такие смартфоны выпустят китайские бренды Xiaomi, Vivo и Oppo. Недавно инсайдеры уже сообщали, что Oppo разрабатывает технологию SuperVOOC 3.0, которая позволит использовать зарядные устройства мощностью 80 Вт. А Xiaomi ранее показывала технологию Super Charge Turbo, совместимую со 100-Вт устройствами.