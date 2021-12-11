Флагманские смартфоны Apple и Google сравнили в тесте на падения

Авторы роняли смартфоны с одного метра, чтобы увидеть, сможет ли керамическое защитное стекло iPhone выдержать это.

Падение с высоты в 1 метр на заднюю панель не вызвало серьёзных повреждений у смартфонов. Небольшой урон был нанесён только из-за выступающих модулей камер. У Pixel 6 Pro повреждения оказались немного заметнее. Падение с той же высоты на верхний угол тоже оказалось не слишком опасным. А вот падение экраном вниз заставило защитные стёкла смартфонов треснуть.

У Pixel 6 Pro повреждения опять оказались больше — пострадал один из углов. Причина тому, наверняка, — скруглённость стекла. Но и у iPhone было не всё гладко — оказалось много трещин.

При падении с полутора метров Pixel 6 Pro пострадал ещё сильнее, а iPhone 13 Pro Max выдержал испытания явно лучше.