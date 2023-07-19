Флагманские смартфоны Google не отличаются стабильностью: что случилось в этот раз

Пользователи сообщают, что приложения закрываются сразу после открытия. Некоторые пользователи решили проблему перезагрузкой устройств, однако другие не смогли добиться успеха даже после попыток зайти в безопасный режим или воспользоваться другими методами устранения неполадок.

Один из пользователей прибег к сбросу настроек и восстановлению из резервной копии, что считается в сообществе достаточно радикальной мерой.

Предполагается, что проблема может быть связана со страницей обновления системы в сервисах Google Play, поскольку она не загружается должным образом у тех, кто пострадал.

На данном этапе проблема, по-видимому, касается лишь небольшого числа владельцев Pixel 6 и 7, и нет сообщений о подобных проблемах у других производителей телефонов.