Флагманские смартфоны Honor впервые получат процессоры от четырёх разных производителей

То есть всего в линейке будет четыре модели. Как пишут СМИ, стандартный Honor V40 будет работать на платформе MediaTek Dimensity 1000+, Honor V40 Pro — на Exynos 1080, Honor V40 Pro+ — на Snapdragon 888, а Honor V40 Commemorative Edition — на Kirin 9000. Напомним, осенью Huawei из-за санкций США потеряла возможность покупать свои чипы у основного поставщика. Из-за этого флагманские платформы вышли в ограниченном количестве.

Также недавно стало известно, что бренд Honor больше не принадлежит Huawei.