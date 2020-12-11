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Флагманские смартфоны Honor впервые получат процессоры от четырёх разных производителей
От MediaTek, Samsung, Qualcomm, Huawei
Сетевые источники сообщили, что во флагманской линейке Honor V40 впервые будут установлены процессоры от четырёх разных производителей. Каждая модель серии получит чип либо MediaTek, либо Samsung, либо Qualcomm, либо Huawei.
То есть всего в линейке будет четыре модели. Как пишут СМИ, стандартный Honor V40 будет работать на платформе MediaTek Dimensity 1000+, Honor V40 Pro — на Exynos 1080, Honor V40 Pro+ — на Snapdragon 888, а Honor V40 Commemorative Edition — на Kirin 9000. Напомним, осенью Huawei из-за санкций США потеряла возможность покупать свои чипы у основного поставщика. Из-за этого флагманские платформы вышли в ограниченном количестве.
Также недавно стало известно, что бренд Honor больше не принадлежит Huawei.