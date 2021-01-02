Флагманские смартфоны Huawei и Xiaomi сравнили по скорости памяти

Информация появилась в китайской соцсети Weibo. Тесты проводили в приложении AndroBench. Как оказалось, Xiaomi Mi 11 уступает конкуренту.

Скорость последовательного чтения у Mate 40 Pro составила 2012 МБ/с, а у Xiaomi Mi 11 — 1505 МБ/с. Что касается скорости последовательной записи, то она была равна 1190 МБ/с и 751 МБ/с соответственно.

Приложение проверило и скорости произвольного чтения и записи. У Mate 40 Pro эти показатели составили 330 МБ/с и 504 МБ/с соответственно. У Xiaomi Mi 11 — 270 МБ/с и 297 МБ/с.