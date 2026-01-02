Флагманские смартфоны Motorola наконец получат поддержку стилусов

Опубликовано 02 января 2026, 18:001 мин.
Флагманские смартфоны Motorola наконец получат поддержку стилусовСо стилусом, между прочим
Motorola представит новый флагманский смартфон 7 января. Накануне анонса в сеть утекло рекламное изображение устройства, которое, вероятно, получит название Motorola Signature. Главная особенность новинки — поддержка стилуса, что ранее было чертой более доступных моделей бренда. На изображении телефон показан в зелёном цвете под названием Martini Olive.
© Motorola
Ожидается, что смартфон будет работать на мощнейшем Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, а объём оперативной памяти может достигать 16 ГБ.
Презентация, как пишут СМИ, будет посвящена не только телефону. Компания, вероятно, покажет и другие устройства: умные часы, портативную колонку, трекер для поиска вещей и особую версию другого телефона, украшенную кристаллами Swarovski.