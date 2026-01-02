Флагманские смартфоны Motorola наконец получат поддержку стилусов

Ожидается, что смартфон будет работать на мощнейшем Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, а объём оперативной памяти может достигать 16 ГБ.

Презентация, как пишут СМИ, будет посвящена не только телефону. Компания, вероятно, покажет и другие устройства: умные часы, портативную колонку, трекер для поиска вещей и особую версию другого телефона, украшенную кристаллами Swarovski.