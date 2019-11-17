Флагманские смартфоны попытались зарядить проводным и беспроводным способом одновременно

Сначала экспериментаторы удостоверились в работоспособности обеих зарядок. Для этого аппараты сначала подключили к проводной, а затем к беспроводной.

После этого модели начали присоединять к обеим зарядкам одновременно. Хорошая ли это идея? Как оказалось, не очень. Со всеми смартфонами происходило одно и то же: мощность беспроводной зарядки снижалась практически до нуля, и устройство отдавало приоритет проводной. У Xiaomi Mi 9, например, соотношение получилось таким: 0,15 и 16,94 Вт.

Исход этот, впрочем, был очевиден. Но хорошо, что всегда найдутся люди, которые проверят любую глупую идею за вас.