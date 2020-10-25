Телефоны
Сегодня 20:45
Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S10 и S10+ распродают по минимальной цене
В DNS
Магазин DNS распродаёт флагманские смартфоны Samsung Galaxy S10 и S10+ по минимальной цене. Можно сэкономить 23 тысячи рублей.
Младшую модель Samsung Galaxy S10 со 128 ГБ памяти DNS предлагает за 36 999 рублей вместо 59 999. Сейчас в «серой» рознице цены на новый такой смартфон начинаются с 43 000 рублей.
Galaxy S10 оснащён 6,1-дюймовым экраном, основной тройной камерой и аккумулятором на 3400 мАч.
Старшую модель Galaxy S10+ со 128 ГБ памяти можно купить за 41 999 рублей вместо 64 999. Он в «серой» рознице почти не встречается, но официальные цены на него начинаются с 49 тысяч рублей. Этот смартфон имеет экран диагональю 6,4 дюйма и аккумулятор побольше — на 4100 мАч.