Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S10 и S10+ распродают по минимальной цене

Galaxy S10 оснащён 6,1-дюймовым экраном, основной тройной камерой и аккумулятором на 3400 мАч.

Старшую модель Galaxy S10+ со 128 ГБ памяти можно купить за 41 999 рублей вместо 64 999. Он в «серой» рознице почти не встречается, но официальные цены на него начинаются с 49 тысяч рублей. Этот смартфон имеет экран диагональю 6,4 дюйма и аккумулятор побольше — на 4100 мАч.