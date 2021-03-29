Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S21 оказались невероятно популярными

Samsung поставила 24 млн смартфонов, получив 23,1-процентную долю рынка в прошлом месяце. Так компания обошла Apple, которая поставила 23 млн смартфонов (22,2%). На третьем месте оказалась китайская Xiaomi с 11,5-процентной долей.

Отмечается, что в феврале 2021 года поставки смартфонов Samsung были на 26% выше, чем годом ранее. В январе же компания выпустила устройства серии Galaxy S21. Это был, как считают аналитики, сознательный шаг Samsung, чтобы получить долю Huawei, которая попала под американские санкции, и успешнее соревноваться с Apple.