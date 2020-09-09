Флагманские смартфоны Samsung и Apple сравнили по скорости работы

Эксперты провели два теста. В первом тесте они последовательно запускали одинаковые приложения на обоих смартфонах. Всего было запущено 16 программ. Победителем в тесте стал iPhone 11 Pro Max. На запуск всех приложений у него ушла одна минута и 53 секунды. Правда, отрыв от Note20 Ultra был незначительным: Samsung отстал лишь на две секунды.

Во втором тесте те же 16 приложений загружали из фонового режима. С этой задачей быстрее справился Note20 Ultra, у которого больше оперативной памяти, — на 14 секунд быстрее, чем iPhone 11 Pro Max.