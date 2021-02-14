Флагманские смартфоны Samsung и Apple сравнили по скорости работы

Как обычно в тестах PhoneBuff, приложения на смартфонах запускали специальным манипулятором. Все программы шли по очереди на обоих устройствах. Сначала iPhone подтормаживал, однако затем смартфоны сравнялись по скорости, а в итоге аппарат Apple даже вырвался вперёд. На первом круге iPhone 12 Pro Max оказался быстрее на 8 секунд. На всё испытание смартфон Apple потратил две минуты 29 секунд, а Galaxy S21 Ultra — две минуты 40 секунд. То есть победителем теста стал iPhone 12 Pro Max, но нельзя сказать, что с большим отрывом.