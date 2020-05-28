Флагманские смартфоны Samsung и OnePlus сравнили по скорости работы

Для теста взяли OnePlus 8 Pro и Galaxy S20 Ultra. По цене смартфоны тоже разнятся: если OnePlus можно купить за $999, то Samsung — уже за $1600. Так лучше ли работает более дорогой флагман?

Оба устройства в качестве аппаратной основы получили Snapdragon 865. OnePlus 8 Pro имеет 12 ГБ оперативной памяти, а Galaxy S20 Ultra — 16 ГБ. Что касается постоянной памяти, то у первого смартфона это 256 ГБ UFS 3.0, а у второго — 512 ГБ UFS 3.0.

Итак тест с запуском приложений показал, что флагман Samsung, ожидаемо, выигрывает. Со всем тестом он справился за две минуты 23 секунды, а OnePlus 8 Pro — за две минуты 30 секунд.