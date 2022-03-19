Флагманские смартфоны Samsung оказались равны консоли Steam Deck по графике для игр

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Флагманские смартфоны Samsung оказались равны консоли Steam Deck по графике для игрПо крайней мере, об этом говорит прошивка
Стало известно, что графический процессор, который установлен в чипсете Samsung Exynos 2200, может быть вариантом AMD Van Gogh, того же чипа, который стоит в портативной консоли Steam Deck от Valve.
Подсистема графического процессора Exynos 2200 имеет ряд названий, таких как Voyager, Mariner, RDNA2 GPU, и официально известна как Xclipse 920. Внутреннее наименование чипа таково — MGFX0 (M0).
Однако более интересным в Xclipse 920 является то, что данные чипа связаны с прошивкой Van Gogh Lite, а AMD Van Gogh — это кодовое имя APU внутри Steam Deck. Повторно использованный код может указывать на то, что Xclipse 920 — это урезанная версия графического процессора Van Gogh, которая имеет 384 потоковых процессора вместо 512.
Напомним, Exynos 2200 установлен в смартфонах линейки Samsung Galaxy S22.