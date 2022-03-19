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Флагманские смартфоны Samsung оказались равны консоли Steam Deck по графике для игр

По крайней мере, об этом говорит прошивка
Стало известно, что графический процессор, который установлен в чипсете Samsung Exynos 2200, может быть вариантом AMD Van Gogh, того же чипа, который стоит в портативной консоли Steam Deck от Valve.
Флагманские смартфоны Samsung оказались равны консоли Steam Deck по графике для игр

Подсистема графического процессора Exynos 2200 имеет ряд названий, таких как Voyager, Mariner, RDNA2 GPU, и официально известна как Xclipse 920. Внутреннее наименование чипа таково — MGFX0 (M0).

Однако более интересным в Xclipse 920 является то, что данные чипа связаны с прошивкой Van Gogh Lite, а AMD Van Gogh — это кодовое имя APU внутри Steam Deck. Повторно использованный код может указывать на то, что Xclipse 920 — это урезанная версия графического процессора Van Gogh, которая имеет 384 потоковых процессора вместо 512.

Напомним, Exynos 2200 установлен в смартфонах линейки Samsung Galaxy S22.

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