Флагманские смартфоны Samsung оказались равны консоли Steam Deck по графике для игр

Подсистема графического процессора Exynos 2200 имеет ряд названий, таких как Voyager, Mariner, RDNA2 GPU, и официально известна как Xclipse 920. Внутреннее наименование чипа таково — MGFX0 (M0).

Однако более интересным в Xclipse 920 является то, что данные чипа связаны с прошивкой Van Gogh Lite, а AMD Van Gogh — это кодовое имя APU внутри Steam Deck. Повторно использованный код может указывать на то, что Xclipse 920 — это урезанная версия графического процессора Van Gogh, которая имеет 384 потоковых процессора вместо 512.

Напомним, Exynos 2200 установлен в смартфонах линейки Samsung Galaxy S22.