Флагманские смартфоны Samsung отказались заряжаться

Как пишут СМИ, пользователи смартфонов моделей Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra столкнулись с периодическими проблемами с зарядкой. У некоторых владельцев телефонов процесс зарядки идёт, но прерывается каждые несколько минут. У других ничего не происходит в принципе.

Проблему кратковременно помогают решить переподключение зарядного кабеля и перезагрузка смартфона. Что интересно, беспроводная зарядка у этих трёх аппаратов идёт без проблем.

Похоже, что это программная ошибка: пользователи отметили, что она возникла после обновления. Пока проблема не выглядит распространённой, жалобы поступают в основном от людей из Германии. Samsung ситуацию ещё не прокомментировала.