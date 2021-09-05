Флагманские смартфоны Sony, Xiaomi и Google Pixel сравнили по качеству камер

Ведущий канала Фил провёл съёмку фото и видео на Sony Xperia 1 III, Xiaomi 11 Ultra и Pixel 4a 5G в разных условиях.

По качеству видео худшие результаты показал смартфон фирмы Sony. Например, при записи видео на фронтальную камеру под открытым небом он делает задний фон полностью белым, в отличие от Xiaomi и Pixel. То есть камера фокусируется только на человеке, не отображая небо сзади. Xiaomi в этом тесте автоматически меняет экспозицию (изображение то темнеет, то светлеет). По цветопередаче лидером стал китайский смартфон.

Во время съёмки видео на основную камеру у Sony из всех получаются самые неестественные цвета. Лучше всего картинка ведущему понравилась на 11 Ultra. Широкоугольная камера по стабилизации лучше всего у Sony и Xiaomi. Цветопередача точно так же хуже всего здесь у Sony. А более реалистичные оттенки получаются на смартфоне Google.

В 4К при 60 кадрах в секунду Sony отличается от остальных тоже не в лучшую сторону: облака при съёмке сильно засвечиваются.

При оптическом увеличении более качественная картинка получается у Xiaomi. То же самое и со стабилизацией: камера Sony слегка подёргивается во время записи видео.

В тёмное время суток и при недостаточной освещении у Sony выходит очень тёмное изображение. Самая качественная цветопередача в таких условиях у Xiaomi.

В целом, однако, заключает Фил, Sony снимает по качеству близко к Xiaomi и Pixel. Разница между ними уже не такая значительная. Да и вообще, добавляет ведущий, камера Sony предполагает установку всех настроек вручную.