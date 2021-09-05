Флагманские смартфоны Sony, Xiaomi и Google Pixel сравнили по качеству камер

Флагманские смартфоны Sony, Xiaomi и Google Pixel сравнили по качеству камерSony оказался серьёзным конкурентом по качеству фотографий
Ведущий канала Фил провёл съёмку фото и видео на Sony Xperia 1 III, Xiaomi 11 Ultra и Pixel 4a 5G в разных условиях.
По качеству видео худшие результаты показал смартфон фирмы Sony. Например, при записи видео на фронтальную камеру под открытым небом он делает задний фон полностью белым, в отличие от Xiaomi и Pixel. То есть камера фокусируется только на человеке, не отображая небо сзади. Xiaomi в этом тесте автоматически меняет экспозицию (изображение то темнеет, то светлеет). По цветопередаче лидером стал китайский смартфон.
Во время съёмки видео на основную камеру у Sony из всех получаются самые неестественные цвета. Лучше всего картинка ведущему понравилась на 11 Ultra. Широкоугольная камера по стабилизации лучше всего у Sony и Xiaomi. Цветопередача точно так же хуже всего здесь у Sony. А более реалистичные оттенки получаются на смартфоне Google.
В 4К при 60 кадрах в секунду Sony отличается от остальных тоже не в лучшую сторону: облака при съёмке сильно засвечиваются.
При оптическом увеличении более качественная картинка получается у Xiaomi. То же самое и со стабилизацией: камера Sony слегка подёргивается во время записи видео.
В тёмное время суток и при недостаточной освещении у Sony выходит очень тёмное изображение. Самая качественная цветопередача в таких условиях у Xiaomi.
В целом, однако, заключает Фил, Sony снимает по качеству близко к Xiaomi и Pixel. Разница между ними уже не такая значительная. Да и вообще, добавляет ведущий, камера Sony предполагает установку всех настроек вручную.
По фотографиям не всё так однозначно. В Sony нет специального режима для ночного неба - звёзды можно снимать только через выдержку. При этом фото у него получается максимально близким к реальности, а в плане эстетики лучше всего изображения на Pixel.
Вместе с тем во время фотографирования магазинов и архитектуры ночью и вечером детали видны очень чётко у Sony.
В портретном режиме смартфон Google делает бледные фотографии по сравнению с другими смартфонами. Но по детализации он снова выигрывает.
При съёмке портрета против солнца на широкоугольную камеру Sony с Pixel дают не особо яркие и насыщенные фотографии. И в этом случае лидирует уже 11 Ultra, несмотря на то что черты лица она слегка вытягивает.
Также во время съёмки против света на Sony сильно засвечивается небо, иногда то же самое бывает и на Xiaomi. А лучше всего оно отображено оказалось на Pixel. В вечерней портретной съёмке лучшим становится тоже аппарат компании Google, как и при съёмке в помещении.
Автомобиль на фоне заката вышел хуже всего по цветам из тройки у Sony (затемнённые фото). При этом широкоугольная камера у этого смартфона обеспечивает отличную детализацию.
Природа днём получается практически одинаковой во всех трёх вариантах, а селфи против солнца - у всех по-разному. По детализации - у Sony, в целом - у Pixel. В сложных условиях (при слабом освещении и против источника света) прекрасные результаты показывает уже Xiaomi 11 Ultra.
По итогам обзора Фил сказал, что SONY по качеству фото очень радует. Режим HDR у него не всегда хорошо работает (из-за этого случаются пересветы и затемнения), однако детализация отличная.