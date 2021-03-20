Флагманские смартфоны Vivo получат «фишку» зеркальных камер

Стоит напомнить, что смартфоны Vivo X60, X60 Pro и X60 Pro+ уже вышли в Китае. В этих устройствах данной технологии нет. Однако к выходу готовятся глобальные версии смартфонов, и вот уже в них появится Pixel Shift.

Данная технология позволяет незначительно сдвигать датчик изображения на один пиксель во все стороны, чтобы получить информацию обо всех цветах для каждого пикселя. Рисунок ниже демонстрирует принцип работы технологии.