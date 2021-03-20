Флагманские смартфоны Vivo получат «фишку» зеркальных камер
Стоит напомнить, что смартфоны Vivo X60, X60 Pro и X60 Pro+ уже вышли в Китае. В этих устройствах данной технологии нет. Однако к выходу готовятся глобальные версии смартфонов, и вот уже в них появится Pixel Shift.
Данная технология позволяет незначительно сдвигать датчик изображения на один пиксель во все стороны, чтобы получить информацию обо всех цветах для каждого пикселя. Рисунок ниже демонстрирует принцип работы технологии.
Сообщается, что Vivo будет использовать в смартфонах уникальную систему подвеса для перемещения датчика. Преимущество способа в том, что он более точный. Полностью технологию компания опишет на презентации на следующей неделе. Пока ясно, что смартфоны X60 будет делать восемь снимков RAW, выбирать лучший из них и использовать для заполнения пробелов информацию с других семи снимков.