Флагманские смартфоны Xiaomi и Samsung сравнили по качеству камеры

Ранее DxOMark поставил Xiaomi Mi 11 Ultra на первое место в рейтинге камерофонов. Samsung Galaxy S21 Ultra же занимает только 18 место.

Однако автору SuperSaf больше понравилось, как снимает Galaxy S21 Ultra. В глаза сразу бросается разница в цветопередаче между камерами двух смартфонов. Блогер утверждает, что южнокорейский аппарат делает более детализированные снимки, лучшие ночные фото и др.

Напомним, у Xiaomi Mi 11 Ultra установлены датчики изображений на 48 Мп, 50 Мп, 48 Мп. У Galaxy S21 Ultra же стоят датчики на 108 Мп, 10 Мп, 10 Мп и 12 Мп.