Флагманские Vivo X100 Pro и Oppo Find X7 Ultra сравнили по качеству камер

Селфи-камеры в обоих случаях могут записывать видео в 4К 30 к/с. При этом оттенок кожи днём лучше передаётся на Oppo Find X7 Ultra.

Дневные зум-фото на обоих смартфонах получаются отличные. Но на снимках с Oppo немного больше деталей, чуть лучше контраст, более чёткие текстуры. Правда, это видно в основном лишь при приближении фото.

Ультраширик в большинстве случаев лучше справляется с дневными фотографиями на Vivo. На основную камеры такие снимки получаются очень схожими.

Фото людей получше выходят на Oppo. К примеру, на него получаются фото с большим количеством деталей и более естественными цветами.