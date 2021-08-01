Флагманский Honor Magic 3 станет первым смартфоном с новой быстрой флеш-памятью

Телефоны
Сегодня в 15:35
Флагманский Honor Magic 3 станет первым смартфоном с новой быстрой флеш-памятьюUFS 3.1
Скоро бренд Honor выпустит новую серию флагманских смартфонов Magic 3. Устройства преподнесут много сюрпризов, и один из них — поддержка флеш-памяти Micron UFS 3.1.
Таким образом, Honor Magic 3 станет первым смартфоном с новым поколением памяти. Это решение, содержащее 176 слоёв. Оно должно обеспечивать до 75% более высокую скорость последовательной записи и на 70% более высокую скорость произвольного чтения по сравнению с предыдущим поколением. Скорость скачивания достигает 1500 МБ/сек. Это позволяет получить 10-минутное видео в качестве 4K всего за 0,7 секунды (при условии, что размер файла не превышает 1 ГБ).
Новый тип памяти также позволяет хранить в два раза больше файлов в компактном размере. В серию входят модули памяти на 128, 256 и 512 ГБ.
Напомним, Honor Magic 3 Pro также должен поддерживать зарядку по проводам мощностью 100 Вт.