Флагманский Honor Magic 3 станет первым смартфоном с новой быстрой флеш-памятью

Таким образом, Honor Magic 3 станет первым смартфоном с новым поколением памяти. Это решение, содержащее 176 слоёв. Оно должно обеспечивать до 75% более высокую скорость последовательной записи и на 70% более высокую скорость произвольного чтения по сравнению с предыдущим поколением. Скорость скачивания достигает 1500 МБ/сек. Это позволяет получить 10-минутное видео в качестве 4K всего за 0,7 секунды (при условии, что размер файла не превышает 1 ГБ).

Новый тип памяти также позволяет хранить в два раза больше файлов в компактном размере. В серию входят модули памяти на 128, 256 и 512 ГБ.

Напомним, Honor Magic 3 Pro также должен поддерживать зарядку по проводам мощностью 100 Вт.