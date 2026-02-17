Флагманский HONOR Magic 8 Pro с уникальной камерой для ночной съемки добрался до российской розницы

Смартфон получил ультразвуковой сканер отпечатков пальцев в экране и 3D-сенсор для распознавания лиц. Корпус защищен от пыли и воды по стандарту IP68/IP69K. Работает устройство на MagicOS 10.

Продажи уже стартовали в розничных сетях и онлайн-магазинах в цветах бежевый металлик, голубой металлик и черный графит по цене 119 990 рублей.