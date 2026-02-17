Флагманский HONOR Magic 8 Pro с уникальной камерой для ночной съемки добрался до российской розницы

Флагманский HONOR Magic 8 Pro с уникальной камерой для ночной съемки добрался до российской розницыРаботает до двух суток
© HONOR
Смартфон оснащен тремя основными камерами: 50 МП широкоугольная, 200 МП перископический телеобъектив (3,7-кратный оптический зум), 50 МП сверхширокоугольный. Благодаря ИИ, снимки в условиях плохого освещения получаются четкими, встроенные редакторы улучшают фото прямо на телефоне.
«Сердцем» здесь выступает Snapdragon 8 Elite Gen 5. Экран 6.7-дюймовый с частотой обновления 120 Гц. Аккумулятор здесь кремний-углеродный, на 7100 мА·ч, поддерживает быструю проводную зарядку 100 Вт и беспроводную — 80 Вт.
Смартфон получил ультразвуковой сканер отпечатков пальцев в экране и 3D-сенсор для распознавания лиц. Корпус защищен от пыли и воды по стандарту IP68/IP69K. Работает устройство на MagicOS 10.
Продажи уже стартовали в розничных сетях и онлайн-магазинах в цветах бежевый металлик, голубой металлик и черный графит по цене 119 990 рублей.