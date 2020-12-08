Флагманский Huawei Mate 40 Pro оказался почти неремонтопригодным

Эксперты рассказали, что проблемы с разборкой смартфона начались на первом же этапе. Сначала они по традиции нагрели крышку и прилепили к ней присоску, но клей отказался поддаваться. Тогда пришлось просто «вскрывать» телефон.

Пройдя все этапы, специалисты вынесли вердикт — 4 из 10 балла по шкале ремонтопригодности (10 означает самую высокую степень). Из плюсов эксперты отметили только то, что Huawei использует стандартные винты, а также возможность отдельно заменить большинство компонентов. Правда, добраться до некоторых сложно. Например, чтобы извлечь батарею, нужно пробраться через множество проводов и крышечек. Снять дисплей — тоже нетривиальная задача из-за клея, кроме того, его нельзя заменить, не изымая батарею. При этом заменить подэкранный сканер отпечатков пальцев нельзя, не убирая дисплей.