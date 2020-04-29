Флагманский камерофон Honor 20 Pro распродают по минимальной цене

Так, если на старте продаж смартфон на российском рынке продавался за 34 990 рублей, а на сегодняшний день в крупной официальной рознице он доступен за 29 990, то в магазине Honor на TMall сегодня его продают за 27642 рубля (дешевле, чем в официальном магазине или у любых других официальных ритейлеров), а 1 мая цена станет ещё ниже, а именно 25142 рубля. Отметим, что для получения скидки необходимо ввести промокод “LIVE2500”.