Объявлены российские цены флагманского смартфона Honor 20 Pro

Флагманский Honor 20 Pro работает на базе 7-нанометрового фирменного процессора Kirin 980 с восемью ядрами Cortex-A76, а также 8 ГБ оперативной памяти. Внутренней памяти в смартфоне целых 256 ГБ. Аккумулятор в смартфоне стоит емкостью в 4000 мАч с быстрой зарядкой на 22,5 Вт. Honor 20 Pro получил основную камеру с четырьмя датчиками. Основной модуль — Sony IMX586 на 48 Мп. На второй модуль установлен сверхширокоугольный объектив, а его разрешение составляет 16 Мп. Третий модуль 8 Мп с телеобъективом, а четвертый предназначен исключительно для макросъёмки и имеет разрешение в 2 Мп. Сервис DxOMark оценил основную камеру Honor 20 Pro по достоинству, поставив смартфону 111 баллов. В смартфоне установлен 6,26-дюймовый экран, а в левой верхней части установлен вырез под фронтальную камеру. Сканер отпечатка пальцев расположен на правой боковой грани смартфона.