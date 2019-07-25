Лучший «антикризисный» смартфон-флагман 2019 года — Honor 20 Pro

|Honor 20 Pro
|Операционная система
|Android 9 + MagicUI 2.1.0
|Экран
|6,4'', 1080x2340 пикс., 19,5:9, IPS, 403 ppi
|Процессор
|Kirin 980 (2×ARM Cortex A76 (2,6 ГГц) +2×ARM Cortex A76 (1,92 ГГц) + 4×ARM Cortex A55 (1,8 ГГц)
|Графика
|ARM Mali-G76
|Оперативная память
|8 Гбайт
|Накопитель
|256 Гбайт
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основной модуль: 48 Мп (f/1,4) + 8 Мп (f/2,4) + 16 Мп (f/2,2) + 2 Мп (f/2,4), фронтальная камера: 32 Мп (f/2,0)
|Аккумулятор
|4000 мАч
|Размеры
|154,3×74×8,4 мм
|Масса
|182 г
|Цена
|35 тысяч рублей
Внешний вид
Вряд ли Honor всерьёз сотрудничал с модным домом Moschino. Обычно это сотрудничество уровня:
- Ребята, мы хотим использовать ваш престижный логотип в рекламе наших смартфонов? - Без проблем, друзья. Отсыпьте денег во-он в тот чемодан.
Но цвета Honor 20 и 20 Pro настолько классные, что начинаешь верить в причастность дома высокой моды к этому смартфону. Любые не-хуавеевские смартфоны по насыщенности и необычности цветов в 2019 году выглядят намного более скучно. Вроде бы две разновидности Honor 20 с виду кажутся одинаковыми, но, если у обычного Honor 20 между стеклом на задней стороне и боковой рамкой есть пластиковая вставка, то у старшей модели стекло закруглено и сразу переходит в эту боковую рамку. Это мелочь, но телефон становится гораздо удобнее держать в руке.
Лицевая панель выглядит классно. «Дырявый» дисплей дает то самое ощущение безрамочности, которого нельзя достичь при помощи «моноброви». Да и камеру на рабочем столе можно спрятать при помощи забавных обоев.
Вы, наверное, напишете в комментариях, что куда ещё лучше было бы установить выезжающую или поворотную камеру, но не забывайте о том, что подвижные элементы - первое, что приходит в смартфонах в негодность со временем, а ещё такие хитрости сделают смартфон дороже.
Сзади все довольно просто: три камеры расположены в одном модуле, который выступает на миллиметра полтора из корпуса, а вот вспышка и четвертая камера оказались за бортом этого выступа.
Пока большинство производителей лепят дактилоскопический сенсор на заднюю сторону устройства или пытается встроить его в сам дисплей, в Honor решили поместить сканер в кнопку питания. Во-первых, это дешево, а во-вторых, сканер находится в самом удобном месте для его установки, потому что обычный хват сразу ставит палец на место.
Когда-то эту функцию первыми воплотили Sony, но уже отказались от неё - в нынешних Xperia сканер и кнопка на боковине располагаются отдельно.
Если на фото вы не увидели разъема для наушников, то можете не сомневаться - его в Honor 20 Pro действительно нет, хотя смартфон не самый тонкий на рынке, водозащитой не обременён и mini jack вполне мог бы уместиться. Зато в комплекте есть переходник для наушников.
Разъёма для карт памяти нет. Совсем никакого. Если в Huawei P30 Pro устанавливали хотя бы хуавеевский стандарт Nano-SD, здесь решили не утруждаться. Но это компенсируется гигантскими 256 Гбайт встроенной памяти.
Экран и оформление системы
IPS-дисплей с диагональю 6,28" занимает почти 92% от общей площади лицевой панели. Что удивительно, при этом экран не ощущается вытянутым. Издалека он даже похож на какой-нибудь старый добрый дисплей с соотношением 16:9, хотя истинное соотношение сторон - 19,5:9. Влияет ли так на восприятие отсутствие огромного "подбородка" и "челки" - непонятно. Но скорее да, чем нет.
|Honor 20 Pro
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|456/8 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1200:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|2,8
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,1
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7000К
Сам дисплей, даром что IPS, вполне неплохой. Цветопередача почти идеальная, яркости хватает с запасом, контрастность в пределах нормы. А вот углы обзора могли быть и лучше - если взглянуть на смартфон под углом, увидите инвертированный чёрный цвет (как на негативах фотоплёнки). Выглядит ужасно. Понятное дело, что дисплей в Honor 20 Pro упаковали на сдачу от камер, но то, что было бы простительно для Redmi Note 7 за 14 тысяч рублей, за в 2 с лишним раза большую сумму уже напрягает. Особенно, когда в интернет-магазинах валяются Xiaomi Mi 8/Mi Mix 2S за 20 тысяч рублей, у которых таких проблем нет.
Правда, кроме чёрного, остальные цвета при взгляде под углом не выцветают. Да и в реальной жизни вы редко будете разглядывать смартфон таким образом - разве что в первые секунды, когда он звонит, лёжа на столе.
Android, как это водится у китайцев, тюнингован фирменной оболочкой, на этот раз Magic UI версии 2.1.0, которая почти ничем не отличается от той же EMUI из Huawei. Вагон и тележка настроек, в сравнении с чистым Андроидом перерисовано всё, что можно перерисовать. Это, конечно, серьёзная "декларация независимости" хуавеевских дизайнеров, но та же MIUI из Xiaomi уже выглядит гораздо ближе к стандартному дизайну Google Android (под который дорисовывают и оформление большинства приложений, кстати говоря).
Если вы привыкли к своеобразным иконкам с тенями в китайском стиле, вам будет всё нравится. Если нет - вам к минимализму флагманов Самсунга или OnePlus.
Широкие возможности настройки системы - это хорошо. И фирменные фишки в оболочке - это тоже классно, никто и не спорит, но когда видишь возможность почти «из коробки» ставить цветастые темы с цветными конями и аналогами уродливых Comic Sans вместо стандартных шрифтов, рука тянется к пистолету. Хотя большинству покупателей такая свобода будет милее несвободы, которой славится тот же Apple.
Камера
Важен не размер, а умение. Вспомните, сколько бы ни старались Sony делать из своих смартфонов камерафоны, получалось, откровенно, не очень. Сенсоры выпускают отличные, а вот с их применением в своих же телефонах у них явно проблемы (новый Xperia 1 не в счет, ладно). Huawei и Honor - обратный пример, даже во времена использования недорогих сенсоров эти смартфоны фотографировали хорошо. Ну а сейчас, с хорошим "железом" - сам бог велел.
Главный сенсор в Honor 20 Pro и Honor 20 - Sony IMX586. Honor 20 Pro по части камер - уникальный аппарат сразу в нескольких дисциплинах. Во-первых, в нём самая крутая в мире оптика среди всех смартфонов - объектив со светосилой f/1.4 - это рекорд. Во-вторых, это пока единственный смартфон, у которого камеру с 48 мегапикселями страхует оптическая стабилизация. Поэтому, среди смартфонов с таким же сенсором (Xiaomi Mi 9, Oppo Reno Z, Meizu 16S, ASUS ZenFone 6) это первый мобильник, у которого камера не просто лучше видит в темноте, но и выдаёт более качественную картинку (за счёт более долгой выдержки при оптической стабилизации) в одних и тех же условиях.
Итак, Honor 20 Pro умеет снимать фото при 48 Мп. При этом в действительности сенсор 12-мегапиксельный, остальные пиксели сделаны для незначительного улучшения качества картинки. В целом же, для повседневных снимков лучше выбирать 12 Мп - картинка получается чётче, снимок сохраняется быстрее.
Хуавеевцы всё-таки учатся на своих ошибках, поэтому днём Honor фотографирует уже с нормальной насыщенностью ("ядрёные" цвета отошли в прошлое), чёткость отличная. Но это как раз не новость - все смартфоны стоимостью 25-35 тысяч с 48 Мп-модулем IMX586 фотографируют хорошо. А вот качество съёмков ночью исключительное - настолько хорошо в темноте не фотографирует даже Samsung Galaxy S10. По качеству ночной съёмки Honor 20 Pro куче, чем Xiaomi Mi 9, круче, чем ASUS ZenFone 6, Samsung Galaxy A70/A80 или Nokia 8 PureView. И намного лучше "такого же" с виду стандартного Honor 20.
Правда, ночные фото нужно делать именно в ночном режиме (держите смартфон в руках неподвижно в течение 4 секунд и получаете классное фото), особенно если вы снимаете на широкоугольную или зум-камеру.
Ещё два модуля отвечают за съемку макро (2 МП и f/2.4) и широкий угол (16 МП, f/2.2, угол обзора 117 градусов). Четвертый модуль у смартфонов разный. У обычной версии флагмана - 2 МП камера для цифрового размытия фона, в то время как Honor 20 Pro оборудован дополнительным сенсором с разрешением 8 МП (f/2.4) с оптической стабилизацией, а также поддерживает 3-кратное оптическое увеличение. Можете посмотреть на видео ниже, на что способна камера. Это просто супер, качественные видеозаписи с зумом и без тряски не умеет выдавать ни Honor 20, ни любой другой смартфон в этой ценовой категории.
А еще Honor 20 Pro позволяет выкручивать зум в фоторежиме до каких-то колоссальных 30х. Зачем? Ну а почему бы и нет? Конечно, это маркетинговый ход, который дает «вау-эффект». На самом деле, никакого «вау» в таком зумировании нет. Есть только огромное количество шумов и практическое применение найти этому сложно. Разве что рассмотреть время на Спасской башке в центре Москвы, если у вас оно сбилось на смартфоне, а вы китаец и по интернету сверить его не получается.
При съемке видео работают сразу три типа стабилизации. Мало того, что есть оптическая с программной, так еще и алгоритмы искусственного интеллекта анализируют видео кадр за кадром, убирая тряску и искажения изображения. Днем проблем с качеством нет, вечером дефекты всё-таки выпрыгивают, картинка становится рыхлой, но плавность движения никуда не уходит. И всё-таки Xiaomi Mi 9 снимает видео лучше, не говоря уже о Самсунгах и прочих Айфонах.
Еще год назад в Honor 10 была установлена фронтальная камера на 16 МП. Ее хватало и для селфи, и для видеозвонков, но в 2019 году инженерам из Honor этого показалось мало, поэтому в 20 Pro установили камеру сразу на 32 МП. Гибридную, конечно, чтобы лишние мегапиксели не портили качество картинки.
Она отрабатывает весь свой потенциал при любых условиях освещения: помещение, пасмурный день, страшный подъезд на окраине города. Для любителей селфи - подарок.
Производительность и автономность
Предустановленный Fortnite уже намекает на то, что проблем с мощностью у продвинутого флагмана от Honor не будет. И их действительно нет. Какие могут быть проблемы, когда «под капотом» 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной?
Kirin 980 с его графической производительностью уровня прошлогоднего флагманского Qualcomm Snapdragon, конечно, не супер-игровой процессор. Но для Full HD+ дисплея его хватает. А восьми мощных и современных ядер хватает для любых приложений. Бывает и быстрее, но никакой разницы в скорости работы вплоть до глубокой старости смартфона в сравнении с теми же процессорами Exynos из Samsung Galaxy S10 вы не почувствуете. А в сравнении с Snapdragon 855 почувствуете либо в играх, либо по скорости работы прошивки, но года эдак через три.
При этом в Honor 20 Pro, хоть он и не игровой, хорошее охлаждение процессора на базе графенового листа. Поэтому тот игровой потенциал, который уже есть, не проседает так резко, как это мы привыкли наблюдать в Xiaomi Mi 8 или всяческих флагманах LG.
А вот автономность какая-то не флагманская. Да, 4000 мАч - это хорошо, но с дешёвым и прожорливым IPS-дисплеем Honor 20 Pro работает столько же, сколько флагманы на AMOLED с 3000 мАч. На сутки (даже чуть больше) хватит, но хвалить здесь нечего. При этом мАч в аккумуляторе честные, и Kirin 980 сам по себе более экономичный, чем Snapdragon 855. Но увы.
Конкуренты
|ASUS Zenfone 6
|Xiaomi Mi 9
|Операционная система
|Android 9 + ZenUI
|Android 9 + MIUI 10.2
|Экран
|6,4'', 1080x2280 пикс., 19,5:9, IPS, 403 ppi
|6,39'', 1080x2340 пикс., 19,5:9, AMOLED, 403 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 855, Kryo 485 2,84 ГГц + 3x Kryo 485 2,42 ГГц + 4x Kryo 485 1,8 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 855, Kryo 485 2,84 ГГц + 3x Kryo 485 2,42 ГГц + 4x Kryo 485 1,8 ГГц
|Графика
|Adreno 640
|Adreno 640
|Оперативная память
|6 Гбайт
|6 Гбайт
|Накопитель
|64 Гбайт + MicroSD
|128 Гбайт
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Подвижная основная двойная: разрешение матрицы: 48 Мп + 13 Мп, диафрагма: f/1,79, f/2,4
|Основная тройная: разрешение матрицы: 48 Мп + 16 Мп + 12 Мп, диафрагма: f/1,8 + f/2,2 качество видео: до 2160@60 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 20 диафрагма: f/2,0
|Аккумулятор
|5000 мАч
|3300 мАч
|Размеры
|75,44x159,1x9,1 мм
|157,5x74,7x7,6 мм
|Масса
|190 г
|173 г
|Цена
|40 тысяч рублей
|38 тысяч рублей
Xiaomi Mi9
До недавнего времени Xiaomi Mi 9 был королём новых недорогих флагманских смартфонов. Потому что максимально мощный процессор, качественные камеры, разумного объёма аккумулятор и всякие приятности, наподобие мощнейшей (20 Вт!) беспроводной зарядки.
Против беспроводной зарядки и игровой производительности Honor выставить нечего, зато Honor 20 Pro круче тем, что при аналогичных 35 тысяч рублей выглядит симпатичнее (Mi 9 получился скучным по расцветкам обычным глянцевым "роялем"), фотографирует лучше (но хуже снимает видео), работает в приложениях настолько же быстро, при этом предлагает 8 Гбайт оперативной и 256 Гбайт там, где Xiaomi располагает только 6/64 Гбайт.
Да, Xiaomi более "прошивабельный", если вы любитель ставить нестандартный Android, а с будущим Андроида в Хуавеях ещё бабушка надвое сказала. И звук в наушниках у него лучше. И автономность чуть лучше при том, что аккумулятор меньше. И дисплей AMOLED, более "дорогой-богатый" с виду. Но Android 10 для Honor 20 уже скоро выпустят, а он станет устаревшим (несовместимым с новыми приложениями) эдак года через четыре, если не позже. Было бы о чём волноваться.
А здесь и сейчас Honor обходит Xiaomi по двум самым больным точкам - качеству камер и вооружённости памятью на потраченный рубль.
ASUS ZenFone 6
Смартфон-концепт, который благодаря удивительной смелости тайваньцев сделали. Больше ни у кого нет камеры, которая может выезжать из задней стенки и становиться "фронталкой". Лучшей в мире по качеству фронталкой, кстати говоря.
Да, ASUS дороже нашего Honor на 5 тысяч рублей, и памяти в нём всего лишь 64 Гбайт, дисплей всё тот же IPS, а камеры чуть хуже.
Зато внутри процессор Snapdragon 855 и 5000 мАч в аккумуляторе, причём ZenFone с таким объёмом радикально более выносливый, чем Honor с 4000 мАч. А память можно расширить за счёт слота microSD, которого во флагманах Honor уже давно нет.
Android в ASUS не выглядит китайским (аккуратно штрихами доработанный стандартный Android) и, опять же, ZenFone лучше по качеству звука, как в наушниках, так и из динамика.
Итог
Не было бы счастья, да несчастье помогло - Huawei понимают, что с их приключениями и туманным будущем Android и будущих смартфонов вообще приходится делать скидки, чтобы покупатели не стали обходить смартфоны стороной из-за опасений за будущее компании.
Таким образом мы получили смартфон с качеством съёмки фото на камеры уровня Huawei P20 Pro (лучшего фотофлагмана 2018 года, на минутку), iPhone XS и Samsung Galaxy S10 и возможностью снимать видео с трёхкратным приближением без потери качества (чего нет ни у кого из конкурентов). А ещё это единственный в классе смартфон, у которого есть не просто 48 мегапикселей, а 48 мегапикселей с оптической стабилизацией для удобной съёмки "на бегу" днём и в качестве страховки от размытых фото ночью. И всё это при 8 Гбайт оперативной памяти и 256 Гбайт постоянной.
Таких наворотов за 35 тысяч в официальной российской официальной рознице ещё никто и никогда не предлагал, поэтому мы выдаём Honor 20 Pro награду "Инновации" за то, что они своим примером поднимают планку характеристик смартфонов по умеренной цене и наглядно показывают конкурентам, что должно быть в мобильнике за 35 тысяч.
А не ломят 45-50 тысяч рублей за "вёдра" с более слабым процессором, вдвое меньшим объёмом памяти и без оптостаба в камере, чем сейчас занимается Samsung.
И ведь что главное - конкурентов не видно даже на горизонте. ASUS? Уже отстрелялись и пока не дешевеют. Meizu? При смерти. OnePlus со своими ценами обнаглели окончательно и скромнее не станут. Разве что ZTE Axon 10 Pro выглядит настолько же интересно (4000 мАч, Full HD+ AMOLED, 48 Мп с оптической стабилизацией) при стартовых 40 тысяч рублей. Да ещё Lenovo или Realme, быть может, родят что-то интересное и недорогое.
А радуемся и славим Honor - они это заслужили.