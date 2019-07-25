Лучший «антикризисный» смартфон-флагман 2019 года — Honor 20 Pro

Сам дисплей, даром что IPS, вполне неплохой. Цветопередача почти идеальная, яркости хватает с запасом, контрастность в пределах нормы. А вот углы обзора могли быть и лучше - если взглянуть на смартфон под углом, увидите инвертированный чёрный цвет (как на негативах фотоплёнки). Выглядит ужасно. Понятное дело, что дисплей в Honor 20 Pro упаковали на сдачу от камер, но то, что было бы простительно для Redmi Note 7 за 14 тысяч рублей, за в 2 с лишним раза большую сумму уже напрягает. Особенно, когда в интернет-магазинах валяются Xiaomi Mi 8/Mi Mix 2S за 20 тысяч рублей, у которых таких проблем нет.

Правда, кроме чёрного, остальные цвета при взгляде под углом не выцветают. Да и в реальной жизни вы редко будете разглядывать смартфон таким образом - разве что в первые секунды, когда он звонит, лёжа на столе.

Android, как это водится у китайцев, тюнингован фирменной оболочкой, на этот раз Magic UI версии 2.1.0, которая почти ничем не отличается от той же EMUI из Huawei. Вагон и тележка настроек, в сравнении с чистым Андроидом перерисовано всё, что можно перерисовать. Это, конечно, серьёзная "декларация независимости" хуавеевских дизайнеров, но та же MIUI из Xiaomi уже выглядит гораздо ближе к стандартному дизайну Google Android (под который дорисовывают и оформление большинства приложений, кстати говоря).

Если вы привыкли к своеобразным иконкам с тенями в китайском стиле, вам будет всё нравится. Если нет - вам к минимализму флагманов Самсунга или OnePlus.