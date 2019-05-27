Назван смартфон с лучшей в мире селфи-камерой

Камеру нельзя назвать фронтальной в привычном понимании этого слова. Дело в том, что датчики камеры у ZenFone 6 расположены на отдельном модуле, который может поворачиваться и снимать как в обычном режиме, так и в режиме «селфи». Датчика два: один Sony IMX586 на 48 Мп, а второй со сверхширокоугольным объективом на 13 Мп.

Эксперты из DxOMark оценили камеру на 98 баллов, что стало наилучшим результатом среди всех селфи-камер. Оно и неудивительно, учитывая оригинальную, и немного читерскую, конструкцию аппарата.