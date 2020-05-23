Флагманский камерофон Huawei P40 предлагают по самой низкой цене в России

На старте продаж базовая модель линейки стоила 49 999 рублей. На Wildberries же Huawei P40 в комплектации 8 ГБ + 128 ГБ можно купить всего за 37 524 рубля. Если посмотреть по Яндекс.Маркету, можно убедиться, что это действительно самая низкая цена для такого смартфона.

Есть один нюанс: при переходе на сайт Wildberries стоимость Huawei P40 может быть указана как 39 499 рублей. Чтобы увидеть самое выгодное предложение, необходимо залогиниться на сайте интернет-магазина. На момент публикации новости акция актуальна.