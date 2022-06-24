Флагманский криптосмартфон Solana Saga выйдет в 2023 году. Что о нем известно

Однако для предзаказа нужна будет предоплата в размере $100, и Solana утверждает, что Saga начнет поставляться в первом квартале 2023 года.

Телефон будет оснащен 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 120 Гц, 512 ГБ памяти и 12 ГБ оперативной памяти. Он будет работать на новейшем чипе Snapdragon 8 Plus Gen 1 и оснащен 50-мегапиксельной основной камерой, а также 12-мегапиксельной ультраширокоугольной камерой. По словам гендиректора Solana Анатолия Яковенко, Saga призван помочь криптовалютам продолжить свое стремление "стать мобильными".