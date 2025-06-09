Флагманский Oppo Find X9 Ultra получит 200-МП камеру

По слухам, смартфон будет работать на новейшем 3-нм процессоре MediaTek Dimensity 9500. Это может стать неожиданным шагом, ведь в предыдущих моделях серии Ultra использовались Snapdragon.

Также обсуждается возможность, что более доступные версии Find X9 Pro и обычный Find X9 получат спектральный сенсор от Find X8 Ultra. Он улучшает передачу цвета и делает снимки кожи более «естественными».

Хотя официальной информации пока нет.