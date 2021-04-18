Флагманский процессор Huawei проиграл по скорости MediaTek

Рейтинги составлялись по данным за первый квартал 2021 года. В списке самых мощных процессоров первое место занимает Snapdragon 888. На втором месте расположилась тоже платформа Qualcomm — Snapdragon 870. Третье место отдали MediaTek 1200. Таким образом, данная SoC обошла флагманскую Kirin 9000 от Huawei.