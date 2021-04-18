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Сегодня в 13:41
Флагманский процессор Huawei проиграл по скорости MediaTek
Лучшим процессором стал Snapdragon 888
Бенчмарк Master Lu поделился различными рейтингами по смартфонам и их составляющим. В частности, сервис выкатил список самых производительных смартфоннных процессоров.
Рейтинги составлялись по данным за первый квартал 2021 года. В списке самых мощных процессоров первое место занимает Snapdragon 888. На втором месте расположилась тоже платформа Qualcomm — Snapdragon 870. Третье место отдали MediaTek 1200. Таким образом, данная SoC обошла флагманскую Kirin 9000 от Huawei.
Также бенчмарк Master Lu составил рейтинг самых производительных смартфонов. Лидером в нём стал ASUS ROG Phone 5. Ненамного отстают Xiaomi Black Shark 4 Pro и Nubia Red Devil 6 Pro. На четвёртом месте расположился Xiaomi Mi 11 Ultra.