«Флагманский» процессор Samsung оказался таким слабым, что его будут ставить в более дешёвые смартфоны

На днях Qualcomm подтвердила, что в будущих флагманских смартфонах Samsung Galaxy S23 будет установлен топовый чипсет Snapdragon 8 Gen 2. То есть Exynos 2300 там не будет. Вместо этого компания может использовать собственную SoC для моделей более низкого уровня.

Сообщается, что Exynos 2300 производится массово с использованием «двухнаправленной стратегии», то есть Samsung использует как 4-нм, так и 5-нм техпроцессы, что, вероятно, снижает затраты. Скорее всего, компания вернётся к созданию по-настоящему флагманских чипсетов в будущем, когда решит некоторые технические проблемы.