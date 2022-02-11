Флагманский Samsung Galaxy S22 получил высший балл за прочность

Испытания начались с одноминутного погружения в воду. Затем смартфон Galaxy S22 прошёл тест на царапание экрана — тут всё оказалось, как и у других смартфонов.

Рамка, кнопки, отсек для камеры и слот для SIM-карты аппарата изготовлены из алюминия, что обеспечивает прочную структурную целостность. Попытка изгиба телефона проваливается, что даёт S22 оценку 10/10 по прочности и надёжности.

А вот по ремонтопригодности смартфон уже не отличник. Замена экрана тут довольно трудоёмкая, а аккумулятор ёмкостью 3700 мАч не имеет язычков для его снятия. Это даёт Galaxy S22 оценку 7,5/10.