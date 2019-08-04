Флагманский смартфон Honor 2019 года отдают в российском «Эльдорадо» дешевле, чем в Китае

Без акции он стоит в «Эльдорадо» 34 990 рублей. Магазин снижает стоимость на 5000 рублей для всех покупателей и дополнительно почти на 7500 рублей в рамках программы «Утилизация». Эта программа предполагает сдачу старой техники в магазинах «Эльдорадо». Таким образом, 128-гигабайтную версию Honor View 20 можно приобрести всего за 22 493 рубля. На AliExpress, например, смартфон предлагают за 24 681 рубль.

На старте продаж модель стоила 37 990 рублей. Напомним, смартфон работает на процессоре Kirin 980, имеет 6 ГБ оперативной памяти. Диагональ его дисплея равна 6,4 дюйма, а разрешение — Full HD+. Основная камера устройства имеет основной топовый датчик Sony IMX586 на 48 Мп. Аккумулятор смартфона обладает ёмкостью 4000 мАч и поддерживает быструю зарядку.