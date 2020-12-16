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Вчера 21:57
Флагманский смартфон Honor 30 продают со скидкой почти 20%
До 19 декабря
На AliExpress со скидкой почти 20% предлагают флагманский смартфон Honor 30 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Акция продлится до 19 декабря, 11:00 по московскому времени.
Смартфон можно купить за 26 991 рубль вместо 34 641 рубля. Для этого необходимо применить купон:
И промокод «DPO2000» на стадии оформления заказа:
Продавец обещает официальную гарантию для товара.
Напомним, Honor 30 вышел в апреле 2020 года. Смартфон оснащён экраном диагональю 6,53 дюйма, процессором Kirin 985 5G, четверной камерой с основным датчиком на 40 Мп и аккумулятором ёмкостью 4000 мАч. Устройство Honor доступно в двух цветах: чёрном и зелёном.