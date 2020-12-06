Флагманский смартфон Honor 30 впервые продают дешевле 25 тысяч рублей

На сайте МТС сейчас цена модели указана как 26 990 рублей (вместо 31 990). Однако если добавить смартфон в корзину и ввести промокод «SECRET10», получится сумма 24 291 рубль. Дешевле, судя по Яндекс.Маркету, сейчас найти нельзя даже в «серой» рознице.