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Вчера 21:43
Флагманский смартфон Honor 30 впервые продают дешевле 25 тысяч рублей
В магазине МТС
В интернете-магазине МТС смартфон Honor 30 в конфигурации 8+128 ГБ можно купить дешевле 25 тысяч рублей.
На сайте МТС сейчас цена модели указана как 26 990 рублей (вместо 31 990). Однако если добавить смартфон в корзину и ввести промокод «SECRET10», получится сумма 24 291 рубль. Дешевле, судя по Яндекс.Маркету, сейчас найти нельзя даже в «серой» рознице.
Напомним, Honor 30 вышел в апреле 2020 года. Он построен на процессоре Kirin 985 5G, имеет четверную основную камеру с главным датчиком на 40 Мп. Смартфон оснащён экраном 6,53 дюйма и аккумулятором 4000 мАч. Есть поддержка быстрой 40-Вт зарядки и обратной зарядки на 5 Вт.