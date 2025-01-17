Флагманский смартфон HONOR Magic7 Pro начнут продавать в РФ уже в начале марта

Ранний выпуск стал возможен благодаря отсутствию эмбарго на использование новых процессоров Qualcomm Snapdragon 8 Elite, что позволило ускорить выпуск флагманских моделей 2025 года.

HONOR Magic7 Pro предложит пользователям улучшенную 200-мегапиксельную телефотокамеру с оптическим зумом 3x (против 2.5x у HONOR Magic6 Pro), фотосенсор OVH9000 взамен OV50H у Magic6 Pro, улучшенный экран с круговой поляризацией и технологию защиты зрения, батарею с кремний-углеродной технологией и новое ПО с дополнительными ИИ-функциями. Среди новых функций — режим HD Super Burst, который позволяет делать до 10 четких снимков в секунду без размытия.

Напомним, что флагманский смартфон HONOR Magic7 Pro в китайской версии был изначально представлен 8 ноября 2024 г. Помимо видимых изменений, глобальная версия получит новый процессор и увеличенный с 5600 до 5850 мАч аккумулятор, если сравнивать с прошлогодней моделью.

Ритейлеры ожидают высокий спрос на HONOR Magic7 Pro, учитывая успех предыдущей модели Magic6 Pro.