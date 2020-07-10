Флагманский смартфон Honor продаётся со скидкой 10 тысяч рублей

В обычное время Honor 30 Pro+ с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти стоит 54 990 рублей. Однако с 10 по 12 июля на «Беру!» действует купон со скидкой 10% на определённые модели смартфонов Honor. Чтобы им воспользоваться, нужно перейти на эту страницу. Затем следует перейти на страницу Honor 30 Pro+ и добавить устройство в корзину.

Уже в корзине можно применить все имеющиеся купоны. На смартфон и так действует акция, по которой он стоит 49 500 рублей вместо 54 990, поэтому вместе с 10-процентным купоном устройство обойдётся в 44 541 рубль. Это гарантированная скидка. Также рекомендуем проверить наличие дополнительных купонов в корзине. У автора заметки итоговая цена на смартфон оказалась равной 43 911 рублей.