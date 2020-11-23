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Флагманский смартфон Honor впервые выйдет не на процессоре Huawei Kirin
Вероятно, его заменит платформа MediaTek
Недавно Huawei сообщила, что продаёт бренд Honor. Это, как и стоило ожидать, отразится на продукции бывшего дочернего подразделения. Источники сообщили, что Флагманский смартфон Honor впервые выйдет не на процессоре Huawei Kirin.
Речь идёт о серии Honor V40. Если верить инсайдеру, в ней не стоит ожидать платформу Kirin 9000.
Напомним, Honor V30 и V30 Pro использовали прошлогодний топовый чипсет Kirin 990. Однако из-за проблем, вызванных американскими санкциями, эта традиция канет в небытие. Похоже, что Huawei просто-напросто не хватило бы процессоров Kirin 9000 для своих смартфонов, если бы она решила раздавать их другим. Эти чипсеты компания получила ограниченной партией из-за американских требований.
Источники предполагают, что вместо Kirin 9000 смартфоны Honor V40 оснастят SoC MediaTek Dimensity 1000+.