Флагманский смартфон Huawei научился предупреждать о землетрясениях

Технология работает предельно просто: когда где-то поблизости регистрируется землетрясение, на экране устройства появляется уведомление в виде всплывающего окна, а также раздаётся тревожный звуковой сигнал.

Такое раннее оповещение даёт пользователю возможность успеть спрятаться в убежище или другом безопасном месте.

Пока опция ограничена не только моделями смартфонов, но и регионом. Она доступна лишь пользователям из провинции Сычуань. Они также получают карту убежищ и адреса ближайших медицинских учреждений, куда можно обратиться за помощью. Вероятно, в будущем функция будет расширена.